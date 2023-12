Vaglio Giors, una guida esclusiva alla selezione vinicola: dall'aperitivo al dolce, i vini perfetti per ogni portata

Una guida esclusiva alla selezione vinicola: dall'aperitivo al dolce, i vini perfetti per ogni portata.

Eccovi alcuni consigli per la scelta dei vini da abbinare al menù delle feste di Natale.

Per gli aperitivi, un'ottima scelta potrebbe essere il prosecco, un vino frizzante e fresco che si abbina perfettamente a stuzzichini e finger food.

Per gli antipasti e il pesce, vi consiglio di optare per vini bianchi e rosati. Potete scegliere un bianco leggero e aromatico come un Pinot grigio Ramato, un Vermentino, un Tai, oppure un rosato delle Langhe.

Se invece avete in programma piatti come bollito, spezzatino o bagna cauda, vi suggerisco di puntare su vini rossi come il Dolcetto, la Barbera o la Freisa secca. Questi vini hanno una buona struttura e si abbinano bene a piatti saporiti e di carne.

Per brasati e selvaggina, invece, potete optare per vini più corposi e strutturati come il Nebbiolo, il Barolo, il Barbaresco o il Ruchè. Questi vini rossi piemontesi sono perfetti per esaltare i sapori intensi di piatti a base di carne rossa.

Infine, per i dolci e il brindisi, potete scegliere un moscato passito, un vino dolce e aromatico che si abbina bene a dessert e dolci natalizi. Se preferite un vino frizzante, potete optare per uno spumante, che si adatta perfettamente a momenti di brindisi e festeggiamenti.

Naturalmente, queste sono solo alcune idee e potete personalizzare la scelta dei vini in base ai vostri gusti e alle preferenze dei vostri ospiti. L'importante è godersi i momenti di convivialità e festa, accompagnati da ottimi vini che valorizzano i sapori dei piatti e creino un'atmosfera ancora più speciale.

Buone feste a tutti e cheers!

Mariella vi aspetta a Zumaglia in Via 1º Maggio n.6, prima del bivio per Ronco Biellese, nel suo negozio Vaglio Giors Vini Biella, dove vi aiuterà a scegliere la bottiglia che più si addice alle vostre esigenze.

