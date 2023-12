Via alla stagione invernale di Domobianca365

La stagione 2023/2024 di Domobianca365 è alle porte. Il lavoro di preparazione, svolto da settimane dall’intera squadra piste, sta portando ad approntare, grazie all’impianto di innevamento artificiale, le piste Prati e Baby per accogliere gli sportivi, gli amanti della montagna e le famiglie e regalare giornate di sci e divertimento sulla neve. Se le condizioni meteo e di innevamento saranno favorevoli, il ponte dell’Immacolata vedrà in funzione la seggiovia Motti, lo skilift Baby e i due tapis roulant – da 100 metri e 40 metri – nei pressi del Rifugio Baita Motti.

Nelle prossime settimane si continuerà l’opera di innevamento artificiale e con l’ausilio, tanto atteso, della neve naturale si potrà procedere alla progressiva apertura delle restanti piste del comprensorio.

Con la prossima apertura della stazione saranno attivi: il punto di noleggio attrezzatura con sci, racchette, caschi, scarponi e tavole perfettamente preparate e prenotabili anche online con il servizio organizzato in partnership con Decathlon e la Scuola Sci Domobianca con 40 maestri che offre corsi, lezioni individuali e collettive per adulti, ragazzi e bambini, per chi si avvicina per la prima volta alle discipline invernali o desidera affinare la tecnica.

La partenza della stagione 2023/2024, tanto attesa e desiderata dagli appassionati dello sci alpino, dello snowboard e da tutte le famiglie, sarà un nuovo capitolo della gestione Altair della località turistica invernale di Domodossola. Un’annata dove saranno ancora molte le novità per rendere Domobianca meta invernale ideale per chi cerca un’offerta di qualità, la comodità di una stazione sciistica vicina e facilmente raggiungibile dalle principali città del nord ovest e con una formula “senza pensieri” grazie ai molti servizi offerti.

“Siamo entusiasti e desiderosi - commenta Paolo Zanghieri, presidente del Gruppo Altair e di Domobianca365 – di dare il via a una nuova stagione invernale che rappresenta per noi tutti una nuova sfida. Quest’anno abbiamo voluto ulteriormente alzare l’asticella in termini di qualità dei servizi offerti. L’obiettivo è di riuscire a richiamare sempre più sportivi, turisti, amanti della montagna e famiglie, grazie a un’offerta completa e di qualità. Tutta la squadra sta lavorando sodo e con determinazione, per curare i dettagli nei minimi particolari. Le nostre piste sono adatte a sciatori di ogni livello, nei tre punti ristoro offriamo proposte enogastronomiche di qualità, le aree giochi e di avvio allo sci sono perfette per i più piccoli. E in più tanti sorrisi per chi vorrà stare con noi durante questo inverno. Siamo pronti ad accogliere chi ci sceglierà per vivere insieme una stagione all’insegna del divertimento e dell’ospitalità”.

Oltre allo sci Domobianca365 offre infinite possibilità di praticare sport: itinerari per sci d’alpinismo e camminate con le ciaspole, lo snowboard con lo snowpark, le passeggiate del trekking invernale.

All’apertura degli impianti saranno operativi il LuseBar, situato alla partenza della seggiovia, con colazioni, spuntini e aperitivi après ski e il Rifugio Baita Motti, ristorante panoramico con terrazza per 300 persone, per un pranzo con un servizio self-service e piatti della cucina tradizionale. Durante la stagione 2023/24 l’intero domaine skiable di Domobianca365 conterà su 21 km di piste servite da quattro seggiovie: Motti, Prel, Torcelli e Casalavera con una portata di 1000 persone/ora cadauna, due sciovie e tre tapis roulant che saranno avviate non appena si avranno condizioni di innevamento ottimali.

Gli impianti saranno aperti tutti i giorni dalla 8.30 alle 16.30. I prezzi degli skipass giornalieri saranno di 38 euro per il festivo (ridotto under 14, over 65 e residenti a 31 euro) e di 30 euro per il feriale e ridotto a 24 euro. Già acquistabile sul sito di Domobianca l’abbonamento stagionale al costo di 399 euro (ridotto under 14, over 65 e residenti a 319 euro).

Per le famiglie promozioni dedicate con skipass ridotto al 50% per i bambini e ragazzi under 14 se accompagnati da un adulto pagante uno skipass giornaliero. Inoltre, per una giornata sulla neve formato famiglia davvero conveniente, ecco la formula al prezzo speciale di 90 euro (70 euro nei giorni feriali) che comprende lo skipass festivo per 2 adulti e tutti i figli under 14. Per i bambini fino a 5 anni compiuti, skipass gratuito.

Gli skipass si possono acquistare online sul sito www.domobianca365.it/ e presso le biglietterie alla partenza degli impianti.