Valdigne Triathlon, un 2023 da applausi tra grandi prestazioni di squadra e ottimi risultati individuali FOTO

Amicizia, sportività, stima reciproca, impegno fino alla dedizione, passione. Questi i sentimenti riscontrati nella serata di venerdì 1° dicembre, durante la cena di fine anno del Valdigne Triathlon, la realtà sportiva aostana guidata dal presidente Gabriele Sprocati: tra le propria fila ben 110 atleti, di cui 40 residenti nella nostra provincia.

L'occasione? Festeggiare tutti assieme i grandi risultati (individuali e di squadra) raggiunti dal team nel corso del 2023 in Italia, in Europa e in alcuni degli eventi più blasonati a livello mondiale. Un anno che ha visto i colori del Valdigne svettare nelle primissime posizioni di classifica. Basti solo pensare che la società è giunta al 2° posto nel Trofeo Age Group e nel Campionato Italiano di Società, senza dimenticare i primi posti nel Circuito Triathlon e nel Trofeo Interregionale Nord Ovest Giovanile. E ancora la 3° posizione nel Circuito Duathlon unita alla 4° posizione nel Circuito Cross.

Un cammino encomiabile, ripercorso nella serata di venerdì 1° dicembre, nei locali del Ristorante Kostanten del Centro Sportivo Pralino, a Sandigliano, con la premiazione di tutti gli atleti presenti in sala. Questi sono solo alcuni dei piazzamenti raggiunti nel 2023.

Campionati Italiani Assoluti

Nicolò Ragazzo 1° AquathlonMichele Bonacina 1° Triathlon Cross

Carlotta Missaglia 3° CI Universitario / 3° Triathlon Sprint

Francesca Crestani 2° CI Universitario Campionati Italiani di Categoria

Marinella Sciuccati 1° Duathlon Cross / 1° Duathlon Sprint / 1° Duathlon Classico

Sara Speroni 1° Duathlon Sprinti / 3° Triathlon Medio / 2° Triathlon Olimpico / 1° Aquathlon / 2° Triathlon Sprint

Tiziana Squizzato 1° Duathlon Sprint /3° Duathlon Classico / 2° Triathlon Medio / 3° Triathlon Sprint

Michele Vanzi 3° Duathlon Sprint / 3° Duathlon Classico / 1° Triathlon Medio / 1°Triathlon Olimpico / 1° Aquathlon / 1° Triathlon Sprint

Riccardo Giuliano 1° Winter Triathlon / 1° Duathlon Cross

Alessandra Degiugno 1° Aquathlon / 1° Triathlon Sprint

Monica Cibin 1° Triathlon Sprint

Silvia Turbiglio 1° Triathlon Cross

Marco Schiapparelli 3° Duathlon Sprint / 3° Triathlon Cross

Elis Gassino 3° Duathlon Sprint / 3° Duathlon Classico

Maria Angioni 2° Winter Triathlon (3° Duathlon Sprint

Davide Bajo 3° Winter Triathlon / 2° Duathlon Sprint

Ludovica Sabbia 2° Winter Triathlon

Paolo Bonacina 3° Duathlon Cross

Costanza Antoniotti 2° Aquathlon

Marco Lorenzon 2° Aquathlon

Dario Nitti 3° Aquathlon

Campionati Europei Assoluti

Michele Bonacina 1° Triathlon Cross Campionati Europei di Categoria

Riccardo Giuliano 1° Winter Triathlon / 1° Winter Triathlon (CM)

Marinella Sciuccati 1° Duathlon Sprint / 1° Duathlon Cross

Tiziana Squizzato 2° Duathlon Classico / 1° Triathlon Cross

Michele Vanzi 2° Duathlon Cross / 2° Triathlon Cross

Monica Cibin 1° Triathlon Cross

Silvia Turbiglio 3° Triathlon Cross

Guglielmo Giuliano 2° Winter Triathlon

Paratriathlon

Francesca Tarantello & Silvia Visaggi

1° CI Duathlon1° CI Triathlon

1° Europe Duathlon Championships

1° World Triathlon Championships

3° Europe Triathlon Championships

1° World Triathlon Series (Swansea)

3° World Triathlon Cup (Ahlandra)

3° World Triathlon Cup (Paris)

Circuito Interregionale Nord Ovest

Erica Pordenon 1° Youth A

Thomas Zecchini 2° Esordienti