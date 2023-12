Tiro a segno, due biellesi alle finali del Campionato d’Inverno

Domenica 10 dicembre, due tiratrici di Carabina del TSN Biella saranno a Bologna impegnate nelle Finali nazionali del Campionato d’Inverno, a cui parteciperanno i migliori atleti italiani. Solo sei tiratori e tiratrici di ciascuna specialità e categoria, fra le centinaia di partecipanti, hanno raggiunto la qualificazione alle fasi conclusive dell’importante manifestazione.

Nel Tiro a Segno, il Campionato d’Inverno è considerato come la Coppa Italia in ambito calcistico, quindi si tratta, in effetti, del secondo evento per importanza nel panorama nazionale di questa disciplina sportiva. Anna Paola Zavattaro, dopo le due gare di qualificazione svolte a ottobre e novembre, è stata ammessa alla finale bolognese con il secondo risultato nazionale nella Carabina a 10 metri Master Donne. La tiratrice biellese si era già messa in evidenza con il quarto posto ai Campionati Italiani disputati a Milano a fine settembre. L’altra tiratrice di arma lunga a raggiungere la qualificazione è stata Federica Donetti, quinta in graduatoria nella Carabina a 10 metri Donne. La portacolori del TSN Biella, agli Italiani si era aggiudicata un argento nel gruppo B della Carabina tre posizioni a 50 metri e nel 2019 era stata Campionessa italiana Juniores della Carabina a terra. Nella Carabina a 10 metri Federica fu terza di categoria nel 2021. La qualificazione delle due biellesi, naturalmente, è stata accolta con grande soddisfazione nel sodalizio laniero presieduto da Sandro Garbaccio.

Un terzo atleta, Alberto Firemi, ha mancato di poco la qualificazione piazzandosi al decimo posto fra gli oltre trecento concorrenti della Pistola a 10 metri nella categoria Uomini. Anche Greta Chiovino, tiratrice del TSN Vercelli che si allena spesso con la squadra biellese nel poligono di Chiavazza, sarà a Bologna e gareggerà nella categoria Allievi della Carabina a 10 metri, specialità in cui si è piazzata quarta nella graduatoria nazionale.