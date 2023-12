Tennistavolo, Splendor Unipol Sai vincente a Torino: è ancora in vetta

Ancora un ottima prestazione per Splendor Unipol Sai nel campionato di C2 regionale, che si impone a Torino contro la formazione CRDC Fiore Bevande per 5 a 3 dopo una partita molto tirata. Due vittorie di Matteo Bianchetto e Michele Capodiferro e una di Gabriele Pronesti per sancire il risultato finale, che vede così i ragazzi capitanati da Bianchetto, mantenere la testa del campionato seppur in coabitazione, a una giornata dal giro di boa di metà campionato.

Senza dubbio una posizione inaspettata in classifica ma che conferma però la qualità dei giocatori cossatesi messa in campo in questa prima parte di campionato. Appuntamento ora al 15 dicembre alle 20.45 dove al palaAguggia si chiuderà il girone di andata di questo avvincente campionato con l incontro che vedrà i locali dell' UnipolSai sfidare il Valledora. Nella foto La formazione UnipolSai di Bocchio Da sx Gabriele Pronesti/Michele Capodiferro e Matteo Bianchetto.