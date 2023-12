Arredamento del living: le tendenze 2024

Il living è un ambiente della casa che, ormai da anni, è al centro di una vera e propria rivoluzione.

Prima zona dell’abitazione a poter essere ammirata dagli ospiti quando vengono in visita, è luogo di studio, di lavoro, di convivialità e di divertimento. Renderlo speciale è quindi un must per chiunque ami prendersi cura dell’atmosfera della propria casa.

Il miglior modo per riuscirci è tenere gli occhi aperti sulle tendenze del momento e, perché no, anche su quelle del futuro prossimo. I grandi brand del design, che nei mesi scorsi hanno esposto le loro collezioni negli scenari di diversi eventi, hanno tantissimo da suggerire al proposito.

Marrone scuro

Iniziamo con un colore che, nell’anno che inizierà tra poche settimane, sarà a dir poco trendy. Si tratta del marrone scuro, cromia che potrà essere richiamata sia attraverso elementi d’arredo importanti come il divano in pelle in stile british - ideale da collocare in un salotto arredato con un mood eclettico - sia attraverso la pavimentazione.

Per esaltare la magia di questo colore, la scelta migliore è indubbiamente il parquet e, fra le numerose essenze disponibili, il noce, il cui tono cromatico dominante si avvicina molto alle nuances del cioccolato.

Per non avere brutte sorprese è ovviamente opportuno rivolgersi, per l'acquisto e per la posa, ad artigiani qualificati e referenziati (Parquet Naturale è da tempo una delle principali realtà di riferimento a livello nazionale) che possano anche dare dei consigli grazie alla loro esperienza decennale.

Il ritorno del lampadario

Il 2024 sarà, per l’arredamento del living, un anno caratterizzato dal ritorno di un grande classico che, per decenni e decenni, ha fatto parte delle nostre case: il lampadario.

Attenzione, però: non uno qualsiasi! Si tratta proprio di lui, il mitico lampadario in vetro di Murano, un’altra eccellenza artigianale che rende grande il nome dell’Italia nel mondo.

Il boom dei quadri astratti

Un salotto che si rispetti deve essere caratterizzato dalla presenza di pareti decorate. Chi non vuole lasciare nulla al caso da questo punto di vista, nel 2024 potrà essere al passo con i trend focalizzandosi in particolare sui quadri astratti, che saranno al centro di un vero e proprio boom.

Dopo l’ubriacatura da arte digitale degli scorsi anni, con l’esplosione dei NFT (Non-Fungible Token), ora al centro di una vera e propria bolla e di una notevole perdita di valore, si torna, per rendere belli gli ambienti della propria casa, i più importanti in assoluto, a investire in opere d’arte.

L’abbraccio della terra

Torniamo a parlare dei colori che andranno per la maggiore nel living il prossimo anno, con un doveroso cenno alla tinta terracotta.

Questo colore, oltre a essere oggettivamente affascinante e a richiamare la magia della natura, ha l’oggettivo pro di poter essere abbinato con diverse cromie neutre.

La potenza del nero

Rimaniamo sempre nel mondo dei colori, rammentando che, per i piccoli dettagli dei salotti minimal, il nero, il prossimo anno, andrà per la maggiore.

Le alternative al divano

Quando si parla del living, il principale elemento d’arredo che viene in mente è indubbiamente il divano. Soluzione indubbiamente classica, non rappresenta ovviamente un obbligo nel momento in cui si arreda questa stanza.

Il 2024 lo dimostrerà chiaramente, regalandoci un altro fantastico trend: la coppia di poltrone, ovviamente caratterizzate da una struttura essenziale, in salotto al posto del divano.

Suggestioni dal Sol Levante

I dettagli legati all’illuminazione rappresentano un tassello cruciale dell’arredamento del living, al pari di mobili e complementi.

Per dare al proprio salotto un tocco trendy nel 2024, non si potrà rinunciare a un accessorio profondamente legato alla cultura del Sol Levante: la lanterna giapponese.

Dove collocarla? La si può utilizzare come lampada da tavolo nell’area relax e lettura, opzione che ha il suo perché soprattutto nei casi in cui non si ha spazio sufficiente per una piantana.