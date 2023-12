Degustazione solidale: Food for Life aps. Far del bene fa bene

Sabato 9 dicembre, a partire dalle 16, presso l’Erboristeria Natura Maestra (viale Cesare Battisti 7, Biella) siete tutti invitati alla degustazione di bevande calde accompagnate da prodotti dolciari artigianali e vegani. Parte dei fondi ricavati andranno a beneficio dell’associazione Food for Life APS.

L’organizzazione promuove la pace, la fratellanza e la prosperità sociale attraverso la distribuzione gratuita di pasti vegetariani e la diffusione della conoscenza dello yoga. Si occupa di contrastare le diverse forme di disagio economico e sociale in una visione olistica; di coinvolgere la società civile in particolare i giovani nelle attività di volontariato con l’intento di stabilire comunità locali solidali; di promuovere strategie e tecniche pratiche per il benessere psico-fisico degli individui.

L’associazione è stata fondata da Pietro Giarola, insegnante di yoga nella tradizione della Bhakti, chef vegetariano e scrittore. Nel suo libro “Cibo per l’anima” edito nel 2019 da “OM Edizioni”, si descrivono l’origine di un progetto in continua espansione, che attrae l’interesse di persone desiderose di impegnarsi in attività per il benessere di tutti gli esseri.

Nata nel 2016 a Torino, l’associazione sin da subito comincia a cooperare con gli attori locali e con il Comune distribuendo pasti all’interno delle strutture di accoglienza notturne per adulti in difficoltà. Segue una rapida espansione del progetto che coinvolgerà sempre più operatori in varie città come ad esempio Genova, Savona, Milano, Bologna, Bari e Padova.

Dallo scorso giugno Food for life è operativa anche a Biella. In collaborazione con Caritas e Cooperativa Maria Cecilia vengono serviti pasti caldi alla struttura d’accoglienza “Ernesto Borri” sita nel centro della città. Per info: 3534417095.