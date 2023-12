A Donato arriva il Mercatino della Solidarietà, due giorni all'insegna della generosità

A Donato arriva il Mercatino della Solidarietà, in programma dalle 10 alle 16 nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre.

“L'Associazione Culturale Rina Valé APS ha ricevuto diversi oggetti, donati dai nostri sostenitori proprio per le festività di Natale – commentano gli organizzatori – Parliamo di tazzine, vassoi, realizzazioni artigianali, quadri, giocattoli e molto altro, nuovo e usato, ottenuto proprio per fare beneficenza. Sarà un'opportunità per raccogliere fondi e sostenere le nostre attività. Per altri oggetti da donare si può telefonare al seguente numero 3388.723388 entro il 5 dicembre”.

Il mercatino si svolgerà all'interno dei locali dell'Associazione, in via Martiri 31, a Donato.