In arrivo a Biella Raperonzolo, lo spettacolo di marionette realizzato da La Fiaba, l'associazione per la pedagogia steineriana.

L'evento avrà luogo venerdì 8 dicembre, nei locali di via Mazzini 31/A. Potranno partecipare adulti e bambini dai 4 anni in su. Per i tre spettacoli in programma (ore 15, 16 e 17) è necessaria la prenotazione al numero 333.9258939.