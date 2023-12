Assegnate sei borse di studio per la XXXIII edizione del Biella Master

Giovedì scorso il Consiglio della Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili, presieduto da Luciano Barbera e con la presenza del Direttore, Giovanni Schiapparelli, ha selezionato i laureati che parteciperanno alla trentatreesima edizione del corso. Quest’anno, per la prima volta, sono state assegnate sei borse di studio di 6.000 Euro (una in più degli ultimi anni), cinque intitolate a Filippo Buratti ed una offerta dal Vice Presidente della Fondazione Dottor Luca Alvigini, in memoria del padre Pier Giuseppe Alvigini, che per tanti anni ricoprì l’incarico di Vice Presidente Onorario della Fondazione.

I nuovi masterini che hanno superato brillantemente le prove di selezione, sono: Giorgia Bragagnolo, 23 anni di Poirino (TO), laureata in Business & Management presso School of Management dell’Università degli Studi di Torino; Morena Chiriano, 26 anni di Ionadi (VV), laureata in Design for the Fashion System presso il Politecnico di Milano; Lara Lazzaroni, 22 anni di Riva di Solto (BG), laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Verona; Ilaria Lovera, 24 anni di Roure (TO), laureata in Design della Moda presso il Politecnico di Milano; Clara Marini, 23 anni di Prato, laureata in Chimica presso l’università degli Studi di Firenze e il biellese Andrea Moro, 26 anni laureato in Economics & Management of Government presso l’Università Commerciale Bocconi.

A partire da Gennaio p.v. inizieranno un percorso di alta formazione della durata di 13 mesi caratterizzato da studi teorici e da stage presso aziende italiane e straniere che sostengono il Master. La possibilità di completare il percorso di studi attraverso esperienze internazionali soprattutto in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Cina fanno del Master un percorso formativo di respiro internazionale unico nel suo genere. Il Biella Master delle Fibre Nobili è stato ideato nel 1986 dall’imprenditore Luciano Barbera e ad oggi si sono diplomati 113 studenti che occupano posizioni di rilievo presso prestigiose aziende operanti nel settore tessile/abbigliamento.