“Come nasce un cretino” l’opera di Luca Galtieri, per muoversi nel mondo dei liberi pensatori.

La domanda si perde nella notte dei tempi: cretini si nasce o si diventa? E poi, il cretino sa di essere cretino o, invece, si ritiene furbo? E ancora, il cretino fa solo sorridere i non cretini (ammesso che esistano) o fa danni? E soprattutto, come si può sopravvivere in un mondo di cretini senza dubbi? L’amico Luca Galtieri, nel suo libro, non vuole dare risposte, ma solo raccontare alcune delle tante tipologie di cretino, cretini veri incontrati durante la sua vita. Lo fa con leggerezza, senza giudicare e c’è il sospetto che molto spesso lui stesso si identifichi molto con il “cretino”... QUESTO E TANTO ALTRO... basta leggere... "COME NASCE UN CRETINO Luca Galtieri (Pathos Edizioni).

Luca Galtieri nasce ad Albenga il 29/09/67 e vive ad Alassio (SV) da sempre. Figlio di genitori (Francesca e Michele) calabresi, esattamente di Staiti (RC), vanta un titolo di studio dalle profonde basi professionali: geometra non praticante (e forse è meglio così). La prima esperienza di animatore avviene nel 1992 presso il “Kaos musical club di Alassio”, locale pioniere nel proporre il Karaoke come forma di spettacolo che lasciava ampio spazio ai dilettanti in cerca di emozioni e di un palco “senza vergogna”: una vera corrida “dalle stalle alle stelle”. Dal 1° febbraio del 1994 apre con il suo socio – “fratellone” Marco Dottore la ECCOCI EVENTI, società di organizzazione eventi e produzione video. Ha condotto numerosi show di intrattenimento a 360° e ha collaborato all’organizzazione di prestigiosi spettacoli e tour musicali in giro per l’Italia per promuovere grandi aziende Italiane ed internazionali di beverage. Nel 2005 gli viene affidata la direzione artistica di due straordinari tour, uno musicale in collaborazione con CD Live Rai 2 e l’altro d’arte varia, con il supporto di network (radio nazionali), per una nota catena di ristoranti americani presenti su tutto il territorio Italiano.

Dal 18 dicembre 2006 (sempre con Marco) intraprende una nuova avventura firmata, che lo vede coinvolto come direttore artistico del nuovo portale italiano catalizzatore di Eventi. Ad oggi conduce “TGevents Television”, format TV settimanale in onda su circuito di emittenti regionali a copertura nazionale. Dal 2009 la grande occasione: entra a far parte, in qualità di inviato, della grande famiglia di Striscia la notizia.

Le palanche non portano idee ma le buone idee portano palanche!

Luca dopo tanti anni di “girotondo” affronta le sue ansie… “Ero piccolo, avevo paura del buio e le macchinine di Andrea Gaibisso mi hanno portato sulla strada giusta!”

Passava le giornate con lui nello storico circuito di piccole automobiline a batteria al servizio dei più giovani temerari che affollavano “la passeggiata” alassina.

Avete capito qualcosa voi?… No? Neanche io!

Comunque provate a capirlo… “Ecco come nasce un cretino”.