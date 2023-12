Valle Stura, due escursionisti dispersi: sospese momentaneamente le ricerche

Sono state sospese, purtroppo senza esito, per la giornata odierna le ricerche dei due escursionisti dispersi da ieri nella zona dei Bagni di Vinadio.

I Carabinieri nella mattinata avevano individuato la loro automobile parcheggiata in borgata San Bernolfo e subito dopo il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese aveva attivato i propri esperti in ricerca dispersi e le squadre a terra, compresa un'unità cinofila da ricerca in superficie e un'unità cinofila molecolare.

Purtroppo il lavoro è stato complicato dalla neve caduta in zona, che confonde un'eventuale traccia olfattiva lasciata al suolo dai due dispersi. I due escursionisti non danno più notizia di loro da ieri sera e non avevano comunicato a nessuno il proprio itinerario. Nessun contatto neppure tramite telefono cellulare.

Le operazioni di ricerca per tutta la giornata si sono concentrate su 3 percorsi in quota verso il Monte Laroussa, i Laghi Lausfer e la Rocca di San Bernolfo. I sentieri sono stati battuti da una ventina di tecnici, che non hanno individuato alcuna traccia e sono rientrati a valle anche a causa dell'intensificarsi della nevicata che nelle ultime ore si è fatta particolarmente intensa. Ovviamente le condizioni meteo non hanno consentito neppure il sorvolo degli elicotteri.

Alle ricerche, che riprenderanno domani all'alba con la speranza che la situazione meteo sia in miglioramento come sembrerebbe dal bollettino di previsione, hanno collaborato per tutto il giorno il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.