Netro, con l'auto finisce fuori strada per l'asfalto gelato e si ribalta dentro il cortile di un'abitazione (foto di repertorio)

Avrebbe riportato 5 giorni di prognosi il conducente di 56 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. Il fatto è accaduto intorno alle 23 di ieri, 3 dicembre, nel comune di Netro.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale reso scivoloso dal gelo e, finito fuori dalla carreggiata, si sarebbe ribaltato completamente dentro il cortile di un'abitazione.

Sul posto i Vigili del Fuoco per la prima assistenza all'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere. Poi, una volta estratto, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.