Carabinieri, controlli sul territorio: scatta una denuncia per guida in stato di ebbrezza (foto di repertorio)

Serie di controlli da parte delle forze dell'ordine nel territorio biellese. I Carabinieri di Mottalciata hanno deferito un uomo di 40 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica. Lo stesso, sottoposto ai consueti test, è risultato positivo con un tasso di 1,5. I militari di Masserano, invece, hanno segnalato un individuo per possesso di hashish.