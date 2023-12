Cane fugge da casa e ferisce un bambino, la madre: “Non farò denuncia ma i padroni vigilino di più”

Grosso spavento nella vicina Valle Elvo. Stando alle informazioni raccolte, un bambino di 8 anni è stato aggredito, nelle scorse settimane, da un cane di stazza media mentre si trovava con i suoi amici all'interno di un parco giochi comunale. Una volta scattato l'allarme, il ragazzino è stato immediatamente soccorso dai passanti e dai genitori, giunti velocemente sul luogo dell'accaduto.

A raccontare la vicenda la stessa madre del piccolo: “Purtroppo, a causa della disattenzione del suo padrone, un cucciolo di medie dimensioni è scappato dal giardino della sua abitazione e ha raggiunto l'area verde dove si trovavano diversi bambini, tra cui il mio. Il cane si è avvicinato e, volendo giocare, è saltato addosso a mio figlio, graffiandolo e afferrandolo in maniera violenta. Purtroppo ha riportato alcune ferite al volto e ad una spalla, parliamo di una prognosi di almeno 15 giorni”.

Il quattro zampe è stato poi recuperato dal legittimo proprietario. “Fortunatamente – prosegue la madre – il cane non era aggressivo ma vista la sua mole poteva causare conseguenze ben più gravi. Amo gli animali, capisco che si è trattato di un incidente e per questo non farò denuncia. Ma una cosa la voglio dire: troppo spesso i cani non vengono custoditi in maniera accorta. Sarebbe il caso di prestare maggior attenzione d'ora in avanti perchè basta davvero poco che un attimo di distrazione possa tramutarsi in tragedia”.