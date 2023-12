Biella, investita da un'auto in via Rosselli: 16enne finisce al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

È stata portata in ospedale la giovane di 16 anni che, nel primo pomeriggio di oggi, 4 dicembre, è stata investita da un'auto condotta da un uomo di 47 anni. Avrebbe riportato ferite da codice verde.

Il fatto è avvenuto in via Rosselli, a Biella. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, erano presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla malcapitata.