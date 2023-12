Biella, finisce sull'aiuola spartitraffico e si scontra con un'auto: trovato positivo all'alcol-test

Perde il controllo dell'auto, sale sull'aiuola spartitraffico e si scontra con un altro mezzo in transito. È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, all'una di domenica notte, tra via Rosselli e via Piacenza, a Biella. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo danni ai mezzi.

Una volta sul posto, gli agenti di Polizia hanno raccolto i rilievi e sottoposto ad accertamenti il conducente rimasto coinvolto nel sinistro: si tratta di un biellese di 44 anni, trovato positivo al test etilometrico, con un tasso superiore a 1,5. Inevitabile il deferimento per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente di guida.