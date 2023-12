Aggredita alle spalle da 2 giovani incappucciati, il racconto: “Zaino rubato, ora ho paura ad uscire di casa”

“Mai avrei pensato che sarei stata aggredita a pochi passi dalla mia abitazione: ho molta paura ad uscire di casa”. A parlare una 44enne di Cossato che, nei giorni scorsi, è stata derubata nei pressi della Scuola Media Lucia Maggia.

“È successo giovedì, poco dopo l'una del pomeriggio – racconta la donna – Ero appena uscita di casa e, nel tragitto fino alla fermata del pullman, sono stata seguita da due giovani che indossavano un cappuccio in testa. Fin da subito, l'ho trovato molto strano come atteggiamento e mi ha causato una forte preoccupazione. Poi, l'aggressione, inaspettata, traumatica: uno dei due mi ha gettato a terra e mi ha sfilato lo zainetto che portavo in spalla”.

All'interno erano riposti documenti, portafogli e denaro contante (circa 45 euro). In pochi istanti, i due si sono dileguati lasciando la signora a terra, ancora sotto shock. La stessa si è poi ripresa e si è messa in contatto con i parenti e, assieme a loro, si è portata negli uffici dei Carabinieri di Cossato per raccontare quanto accaduto. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che i presunti autori dell'agguato siano stati individuati dai militari dell'Arma. Determinante, ai fini degli accertamenti, anche la descrizione fornita dalla vittima.

“Lo zaino e i documenti mi sono stati restituiti e ringrazio le forze dell'ordine – confida – Spero di lasciarmi alle spalle questo momento terribile. Non lo auguro a nessuno ciò che mi è successo. È un'esperienza che mi ha provato profondamente”.