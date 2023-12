Alberi illuminati, panettone e cena degli auguri: il Natale fa tappa a Massazza FOTO

Sabato a Massazza giornata di festa in vista del Natale. Al Polivalente giochi, lavoretti e merenda per tutti con un saluto speciale da parte di Babbo Natale. A seguire, si è svolta l'accensione delle luci del grande albero, addobbato dal Comune presso la Scuola dell'Infanzia.

Poi, la Santa Messa con lettura delle intenzioni da parte dei bambini, con l'illuminazione dell'albero dei bambini e la posa della cassetta per le letterine. Non poteva mancare il vin brulè assieme ad una fetta di panettone per tutti i presenti. La giornata si è conclusa con la cena degli auguri in compagnia degli Alpini di Massazza.

L'amministrazione, guidata dal sindaco Enrico Casana, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della giornata e a tutti gli intervenuti.