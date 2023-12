Viverone, il Comune al fianco delle famiglie: in arrivo contributi per la fruizione dell'asilo nido

In arrivo a Viverone contributi per la fruizione dell'asilo nido. Lo annuncia il sindaco Renzo Carisio sui canali social del Comune: “Questa amministrazione considera la famiglia come elemento di sviluppo della società e, nei limiti della legislazione vigente e delle disponibilità del bilancio, da anni eroga contributi quali il Bonus Bebè per i nuovi nati nati, in ragione dei 500 euro, oltre a partecipare al costo della quota per la fruizione degli asili nido convenzionati con il Comune in ragione di 90 euro mensili per il tempo pieno e 70 euro mensili per i tempo parziale. Inoltre stiamo erogando i contributi previsti per la fruizione del centro estivo. Ora, valutando una assegnazione da parte di più Ministeri sul Fondo di Solidarietà Comunale, la giunta ha deciso l’erogazione, per l’anno in corso, di un contributo massimo ad ogni famiglia di 1.000 euro per ciascun minore iscritto e frequentante l’asilo nido, supportato dalle ricevute e fatture di pagamento del servizio usufruito in base alle determinazioni contenute nella relativa delibera. Saranno emanate a breve le note illustrative per accedere al bando”.