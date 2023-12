Salussola, si è dimesso il vicesindaco Valter Pozzo

“Non voglio parlare dei miei dissensi con il sindaco di Salussola, perché sono Presidente della SII, società partecipata da 70 Comuni tra cui Salussola, quindi non entro in contrasto con un primo cittadino”.

Commenta così Valter Pozzo le sue dimissioni da vice di Salussola, dopo 15 anni in cui ha ricoperto questa carica. “Lunedì scorso – aggiunge Pozzo - ho riconsegnato le mie deleghe e mi aspettavo che il sindaco convocasse il gruppo di maggioranza per discuterne. Invece si sono riunti escludendomi e hanno nominato il nuovo vice ed assessore. Inoltre il sindaco, ad oggi, non mi ha chiamato. Al momento rimango consigliere comunale e non so se costituirò un nuovo gruppo consigliare”.

"Pozzo non mi ha motivato le sue dimissioni. - replica il sindaco Manuela Chioda - Fino a poco tempo fa avevano le stesse idee su cose importanti e credo che le abbiamo anche adesso. La mia interpretazione è che gli stesse stretto il mio modo di governare vicino alla gente e meno politico. Lo ringrazio per la collaborazione di questi anni e per la sua competenza sui lavori pubblici da cui abbiamo imparato”.

Al posto di Pozzo è stato nominato vicesindaco l’assessore Massimo Canella: “Con grande soddisfazione ho accettato l’incarico e cercherò di prendere insegnamento dall’ex vicesindaco. E’ una responsabilità enorme e cercherò di impegnarmi con umiltà al servizio del paese”.

Il nuovo assessore che entra in giunta e il consigliere comunale Marco Forno, che avrà le deleghe a cultura, eventi, e sport e turismo: “Una volta accertate le dimissioni di Pozzo ha accettato la richiesta del Sindaco di entrare nell’organo di governo del Comune”.