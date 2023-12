Slow Tourism per lo sviluppo territoriale: gli Stati Generali promuovono la rete, FOTO

Slow Tourism per lo sviluppo territoriale: gli Stati Generali promuovono la rete.

Più di cento partecipanti sono stati ospitati presso l’Auditorium di SellaLab in occasione di questo appuntamento: erano presenti titolari di strutture di accoglienza, guide escursionistiche e accompagnatori cicloturistici, amministratori locali, associazioni, noleggiatori e Tour Operator di settore.

Dopo i saluti da parte di Nicolò Sarasso, rappresentante di SellaLab, Barbara Greggio - assessore al Turismo del Comune di Biella - ha dato il suo benvenuto ai partecipanti sottolineando l’impegno della Città per lo sviluppo di un “turismo delle radici” che guardi alla sostenibilità ambientale. In seguito, Maria Rosa Fagnoni, rappresentate di ATL Terre dell'Alto Piemonte, ha rinnovato l’impegno dell’ATL a “collaborare con tutti gli attori che vogliono promuovere il territorio dal punto di vista del turismo slow”.

Gli stakeholder presenti hanno potuto conoscere le opportunità di finanziamento legate alle programmazioni Interreg e del GAL, grazie agli interventi di Paolo Balzardi, project officer della Regione Piemonte, e Luca Pozzato, responsabile amministrativo del GAL Montagne Biellesi.

In seguito sono stati presentati i principali progetti di slow tourism nel territorio biellese: Paolo Zegna, presidente di Fondazione BIellezza, ha presentato i progetti della Fondazione nell'outdoor; Andrea Rolando, docente presso il Politecnico di Milano di origini biellesi, ha parlato dei progetti di valorizzazione del biellese grazie ai percorsi cicloturistici che lo rendono “cuore del Central Park tra Torino e Milano”; Cristina D'Ercole della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha presentato il progetto Amalake; Laura Zegna ha parlato dei progetti del Consorzio Turistico Alpi Biellesi; Raffaella Pivani ha esposto i progetti di sviluppo del turismo outdoor nell'Oasi Zegna; Alessandro Boggio Merlo, neo presidente della sezione Turismo e Cultura UIB, ha raccontato la linea progettuale del tavolo del turismo dell’Unione Industriale Biellese; Tancredi Pino di Cittadellarte Fondazione Pistoletto e Marcello Vaudano di Docbi Centro Studi Biellesi hanno parlato dei progetti Woolscape e Biella Città Arcipelago; infine Alberto Conte, presidente di Movimento Lento, e Ludovico Bizzocchi, titolare di BL.outdoor hanno parlato del Cammino e delle ciclovie di Oropa, dei loro sviluppi grazie all’app SlowBI e del progetto “Terre del Cammino di Oropa”.

Inoltre, durante la mattinata sono stati presentati i risultati di un sondaggio compilato da più di 220 operatori turistici del territorio, dai quali si evince come ci sia un forte interesse a sviluppare progetti di turismo lento in un’ottica di rete tra gli stakeholder locali; un altro dato interessante risultato dalle risposte al questionario è che più del 75% degli operatori ritiene importante allargare le strategie di sviluppo ad un’area vasta, che comprenda il Biellese, il Canavese, il Novarese, il Vercellese, la Valsesia e il Verbano-Cusio-Ossola. Si configura quindi la prospettiva di creare una nuova destinazione per il turismo slow nell’area dell’hinterland tra Milano e Torino.

Infine, l’evento si è concluso con un momento dedicato al networking: la reciproca conoscenza di chi opera nell’ambito del turismo a piedi e in bicicletta sta infatti alla base per poter iniziare a strutturare una proposta turistica integrata, che porti benessere ambientale, sociale ed economico per chi vive sul territorio.

L’evento, patrocinato dal Comune di Biella, ha visto la collaborazione tra diversi enti del territorio, tra cui ATL Terre dell’Alto Piemonte, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, CAI di Biella, SellaLab e TurismoTorino e provincia.