Maltempo in Piemonte, nel pomeriggio e stasera nevicate fino a quote basse (foto di repertorio)

"Una saccatura nordatlantica è in fase di avvicinamento verso il territorio piemontese e determinerà condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sul Piemonte per il pomeriggio e la serata odierni. Sono attese precipitazioni deboli diffuse, localmente moderate su Alpi Marittime, Liguri e Appennino. La quota neve sarà prossima alla pianura sul basso Piemonte; nell’area urbana di Torino e sui settori a nord del Po è più probabile pioggia mista a neve, almeno nella fase iniziale della precipitazione". Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: "Accumuli massimi di 10-15 cm sui rilievi appenninici e 15-20 cm sulle Alpi meridionali; in pianura mediamente 5 cm su Cuneese, Astigiano e Alessandrino, valori nulli o di pochi cm sul resto delle pianure. Saremo comunque in condizioni al limite del passaggio pioggia/neve e una variazione anche solo di 1-2°C della temperatura potrà determinare condizioni diverse, anche a livello di attecchimento al suolo. Il transito della saccatura sul Piemonte sarà veloce e anche per questo motivo non sono attesi accumuli nevosi particolarmente rilevanti; in serata ci saranno le prime schiarite con esaurimento dei fenomeni precipitativi sulle zone pedemontane occidentali, in graduale estensione al resto della regione nel corso della notte e ultime nevicate sull’Appennino nelle ore prima dell’alba con possibile pioggia congelante".