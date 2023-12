Vittoria per la SPB Ilario Ormezzano Sai contro l’NGSP Trading Log La Spezia

Esce vincente da una battaglia incredibile la SPB Ilario Ormezzano Sai. Nel palazzetto di Riccò del Golfo, i biellesi hanno portato a casa due punti importantissimi per la classifica e soprattutto una vittoria che dona morale.

Grandissima partenza per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che forte del nuovo arrivato Galliani, riesce a portarsi in vantaggio per 2 a 0 nel conto dei set. Durante il terzo parziale arriva un calo fisiologico, avendo spinto tantissimo durante i primi e La Spezia gioca un’ottima pallavolo, accorciando le distanze. Il quarto è un set stra combattuto fino all’ultimo, con i liguri che non mollano un centimetro e i biellesi sempre stati in partita. Purtroppo, gli ultimi due palloni vanno a favore degli avversari, ma si preannuncia un tie break infuocato. La SPB Ilario Ormezzano Sai parte subito forte e si porta sul 8 a 4 al cambio campo. Non c’è storia, i biellesi ne hanno di più e la grinta bluarancio comincia ad avere la meglio sugli avversari. Il tie break si chiude sul 15 a 8 e scoppia la gioia della squadra di coach Di Lonardo.

Il commento di Claudio Avalle:“Ottima prova di squadra su un campo difficile come quello di La Spezia. E soprattutto contro un avversario tosto, che ci ha messo in difficoltà in ogni fondamentale. Grazie anche all’aiuto del nuovo arrivato Andrea Galliani, siamo riusciti a portare a casa due ottimi punti che possono dare fiducia per le prossime partite.”

Il commento di coach Di Lonardo: “Sono ovviamente molto contento perché abbiamo vinto. Non era per niente facile, perché giocare fuori casa contro La Spezia è una bella sfida. Confermo quello che ho detto prima della partita: loro non sono una squadra di bassa classifica, perché hanno delle individualità, anche in panchina, che non valgono quella posizione. Secondo me si poteva chiudere nel quarto set, ma comunque due punti sono importanti per muovere la classifica e per il nostro atteggiamento. Chiaramente l’aiuto di Andrea fa benissimo dal punto di vista tecnico e morale; deve trovare ancora il timing con la palla essendo stato fermo per un periodo. Pian piano la squadra si troverà nelle dinamiche giuste, adesso ci aspettano due partite contro squadre dal valore tecnico più alto, vedremo di prepararle al meglio.”

NGSP Trading Log La Spezia - SPB Ilario Ormezzano Sai 2-3

Parziali: 22-25; 22-25; 25-17; 25-23; 8-15.

Tabellino: Avalle 22, Frison D. 5, Frison E. 2, Galliani 22, Giacobbo 9, Mangaretto 1, Marchiodi 14, Spinello 0. Libero: Vicario. NE: Bottigella, Debenedetti, Mazzoli, Ressia (L), Scardellato.