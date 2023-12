Virtus Biella strepitosa in casa, Pinerolo non passa e finisce ko

Al PalaSarselli di Chiavazza non si passa: la Prochimica Novarese Virtus Biella mantiene l'imbattibilità casalinga, portando via l'intera posta in palio anche nella gara della 9ª giornata di serie C contro il quotato Unionvolley Pinerolo, formazione che aveva un punto in più in classifica prima dell'incontro. Virtus in campo all'inizio con Civallero in palleggio, Cavaliere opposta, Gasparini e Caneparo in banda, Fornasier e Porta al centro con Huaman Lopez libero.

Dal secondo set è titolare opposta De Pretto al posto di Cavaliere. Nessun altro ingresso. Assente per infortunio Ginella: una frattura ad una mano la terrà lontana per un pochino. A lei un grande abbraccio dalla società e da tutte le compagne. Equilibrio in avvio di primo set, poi Pinerolo allunga deciso sino all'11-16 quando le atlete Virtus trovano tutto l'orgoglio e la grinta che hanno in corpo e infilano un parziale di 10-1 che consente il sorpasso e porta poi al 25-19 finale. L'euforia si mantiene nel secondo, letteralmente dominato sino al 25-17 finale.

Anche il terzo sembra andare nella stessa direzione, invece, sul 16-4 la squadra di blocca: le ospiti infilano a loro volta un parziale importante, trovano il pari e vincono 25-27 riaprendo la partita. Quarto set ad alta tensione: Pinerolo avanti 4-8, la Virtus pareggia e il match si mantiene su binari di equilibrio (16-15, 20-21). Decisivi i colpi finali per il 25-22 che vale la settima vittoria stagione e il quarto posto in classifica a un punto dalla zona playoff. Top scorer Giulia Caneparo con 25 punti, in doppia cifra anche Fornasier (13) e De Pretto (12). Sabato prossimo Prochimica Virtus nuovamente in casa: avversaria sarà l'Isil Volley Almese, attuale seconda della classe con 8 vittorie e una sola sconfitta.

Prochimica Novarese Virtus Biella-UnionVolley Pinerolo 3-1

Parziali 25-19, 25-17, 25-27, 25-22

Prochimica Novarese Virtus Biella: Civallero 3, Cavaliere 3, Sirio (L) ne, N. Silletti ne, Gasparini 7, Fornasier 13, Huaman Lopez (L) 0, De Pretto 12, Caneparo 25, Zacchi ne, Porta 5, Vercellino ne, G. Silletti ne, Girotto ne. All. Rastello.

Classifica girone A dopo 9 giornate: Cus Collegno* 23, Almese 22, Gavi Novi 21, Prochimica Novarese Virtus Biella 20, Pinerolo 18, Sammaborgo 17, Canelli 14, Vicoforte Ceva 14, Ovada 13, Pavic Romagnano 9, In Volley San Giorgio 8, Playasti 4, Chivasso* 3, Mtv Torino 0. * una partita in meno