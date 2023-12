Si corre per il Fondo Edo Tempia, Biella si colora con 250 Babbi Natale FOTO

Si corre per il Fondo Edo Tempia, Biella si colora con 250 Babbi Natale (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sport e solidarietà di nuovo a braccetto per il Fondo Edo Tempia, in occasione della Corsa dei Babbi Natale. L'evento podistico, andato in scena nella mattinata di oggi, 3 dicembre, nello spiazzo esterno della sede del Fondo di Biella, ha visto la partecipazione di 250 runners con tanto di cappellino natalizio così da colorare le vie della città.

L'obiettivo? Offrire un’occasione per fare movimento in compagnia, nella consapevolezza che l’attività fisica è uno dei modi per mantenersi in buona salute e, nello stesso tempo, raccogliere risorse per le attività dell’associazione, da sempre punto di riferimento nel Piemonte orientale per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro.

Diverse le tappe raggiunte come la centralissima via Italia e i giardini Zumaglini. Al termine della manifestazione sportiva non competitiva, a passo libero, è stato donato un premio speciale ai più piccoli. Visibilmente soddisfatti gli organizzatori, specialmente per i numeri raggiunti di persone partecipanti.