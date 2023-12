Fratelli d'Italia, Franceschini confermato segretario: ecco i membri del direttivo provinciale

Nella giornata di sabato 2 dicembre si è svolto il congresso provinciale di Fratelli d’Italia Biella. Per acclamazione è stato eletto segretario Cristiano Franceschini. Inoltre, nel direttivo provinciale, entrano a far parte: Matteo Biassoli, Virna Botta, Simona Coda, Emanuela Fasson, Amedeo Paraggio, Roberto Poletti, Rita Daniela Veronese, Luca Zani e Davide Zappalà. A cui si aggiungeranno i componenti di diritto: Livia Caldesi, Fulvio Chilò, Elena Chiorino, Andrea Delmastro, Francesca Delmastro, Giulio Gazzola, Francesco Nicolini.

Queste le prime parole del neoconfermato segretario Cristiano Franceschini: “Ringrazio gli iscritti per la fiducia e il sostegno dimostrato ora e in tutti questi anni. Essere chiamato a guidare a livello locale il più importante partito d’Italia è un onore ed un impegno. Giorgia Meloni sta facendo benissimo a livello nazionale e internazionale, come testimonia l’accresciuta credibilità della nazione nei contesti geopolitici e, da ultimo, i recenti dati sull’occupazione in Italia”.