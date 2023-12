A Bioglio esposizioni di presepi, composizioni artistiche in radice e tanti eventi in vista del Natale

Esposizioni di presepi, composizioni artistiche in radice (curate da Guido Corradi), dimostrazioni e tanto altro ancora. Sono le iniziative in programma presso Villa Santa Teresa, a Bioglio, dal prossimo 8 dicembre fino al 6 gennaio 2024. I vari eventi saranno solo di sabato e domenica, dalle 15 alle 18.30, come indicato nella locandina allegata.