Primiano Calvo: “Stiamo lavorando ad una startup innovativa che si occupi di idrogeno green”

In Italia solo il 19% dei consumi lordi di energia proviene da fonti rinnovabili. Questo è un dato che ci deve far riflettere.

Gran parte dell’energia prodotta in Italia (59,7%) non proviene da fonti rinnovabili. Guardando i dati relativi ai consumi lordi, notiamo che solo il 19% proviene da fonti di energia rinnovabile (FER), un dato ben lontano dall’obiettivo di RepowerEU, che chiede di arrivare al 38,4-39% entro il 2030.

L’Unione Europea sta attuando diversi Programmi di Finanziamento con l’obiettivo di accelerare la ricerca e trasformare le idee in prodotti e servizi commerciabili. La priorità ora è sviluppare idrogeno pulito e rinnovabile, raggiungendo i 10 milioni di tonnellate entro il 2030. L’obiettivo principale è puntare alla neutralità climatica dell'U.E.

MIAENERGIA

MIAENERGIA, guidata da Primiano Calvo , è tra le aziende più importanti in Italia maggiormente impegnate in questa transizione verso un’energia più pulita e sostenibile.

MIAENERGIA offre consulenze finalizzate alla progettazione e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali per l’installazione e messa in esercizio d’impianti di energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili, contribuendo alla crescita degli obiettivi di decarbonizzazione.

Continua Primiano Calvo: “L’idrogeno è ciò su cui dovremmo puntare. Lo sviluppo di tecnologie rinnovabili, come l’idrogeno verde, può dare all’Italia un grande contributo nel conseguimento dell’indipendenza energetica, in considerazione dell’abbondanza di sole e vento. Oggi uno dei metodi più utilizzati per produrre questa fonte energetica è tramite l’elettrolisi, un processo nel quale il passaggio di corrente elettrica attraverso l’acqua causandone la sua scissione in ossigeno e idrogeno gassosi. Se prodotto a partire da una fonte di energia pulita, l’idrogeno è un vettore energetico a zero emissioni ed è in grado di sostituire petrolio e gas naturale, contribuendo così a ridurre notevolmente le emissioni di CO2”.

L’ utilizzo dell’idrogeno

Anche il settore delle auto sembra si stia muovendo in questa direzione, con la produzione di automobili ad idrogeno, che stanno diventando sempre più performanti ed ecologiche, e sono in grado di fare il pieno in appena 3-5 minuti. L’idrogeno trova impiego anche in settori come quello alimentare, petrolchimico, tessile, metallurgico e aerospaziale.

È evidente, dunque, che investire in questa fonte energetica per l’Italia può essere positivo sia in termini ambientali, sia economici.

“L’idrogeno è la sostanza maggiormente presente sul pianeta, anche se si trova legato ad altri elementi come ossigeno o carbonio. – Prosegue Calvo – Con altri colleghi abbiamo avviato la fase di consultazione con docenti e ricercatori universitari, con esperti del settore energetico e stakeholders, al fine di redigere uno studio di prefattibilità per la costituzione di una “startup innovativa” che si occupi di energia green partendo da questo elemento. L’attenzione è al momento per l’impiego dell’idrogeno nel settore trasporti; tuttavia, si sta ampliando l’interesse anche nell’industria, come quella siderurgica”.

Chi è Primiano Calvo?

Attivo nel ramo delle consulenze aziendali, energie rinnovabili e produzione d’olio d’oliva di alta qualità, è un imprenditore virtuoso e dinamico con dei valori solidi riconosciuti dagli opinion leader dei settori di riferminento.

In particolare Primiano Calvo è impegnato nel settore delle energie rinnovabili, nell’attività di sviluppo di progetti per l’autorizzazione e costruzione di impianti eolici e agro fotovoltaici, su tutto il territorio nazionale. Nel più ampio contesto delle strategie nazionali e sovranazionali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, la sua azienda opera nel settore energetico offrendo una consulenza finalizzata alla progettazione e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali per l’installazione e messa in esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

Dirige l’azienda Miaenergia Group, che ha il ruolo di General Contractor. Infatti cura tutte le fasi di sviluppo e realizzazione degli impianti, avvalendosi della collaborazione di primari operatori del settore, specializzati in progettazione ed installazione di impianti ad alta tecnologia, per la produzione di energia e per l’efficienza energetica.

In futuro si creerà una start up per la produzione di “idrogeno green” e si costituirà un network per la formazione delle risorse umane in un settore in forte espansione come quello dell’energia.

Nel settore agroalimentare la Tenuta Calvo coltiva olive di varietà Peranzana per la produzione di olio extravergine nell’agro di San Severo, mentre grano duro e ortaggi nel territorio di Lesina. C’è un rapporto storico\emotivo tra Primiano Calvo e i suoi terreni in quanto per secoli gli esponenti della sua famiglia si sono dedicati alla cura dei fondi con tanto sacrificio e passione per l’attività agricola. Le particolari condizioni pedo-climatiche nell’area, unitamente alla tecnica colturale locale, rendono il frutto e l’olio che ne deriva esclusivi con caratteristiche organolettiche e merceologiche eccellenti; un prodotto molto apprezzato dai consumatori.

I suoi valori più importanti sono: la trasparenza e la correttezza nei rapporti commerciali che premiano sempre nel lungo periodo; mentre la famiglia rappresenta per lui uno scudo nei momenti difficili, e un riferimento valoriale nel perseguire i suoi nuovi obiettivi personali e professionali.

Nello sport: ha fondato la prima squadra di calcio a 5 a San Severo , "Civitas Sancti Severi - ASI" che ha militato in serie C. Tifoso del Foggia Calcio e della Cestistica San Severo; da ragazzo ha giocato a calcio, oggi si dedica al tennis e allo sci. È anche appassionato di mare e montagna e nutre un grande amore per i cani.

Per quanto riguarda le attività sociali e culturali: ha fondato il circolo Azione Sociale di Foggia; ha collaborato con l'Associazione culturale e di volontariato "Ambiente e/è Vita" a Bari; membro del comitato di redazione del periodico "La Città Ideale” della Daunia. Inoltre è stato responsabile dell'ENOF (Ente Nazionale Orientamento e Formazione) per la Regione Puglia.

In provincia di Foggia ha guidato l'Associazione Nazionale “Opportunità Europa”. È stato presidente di Europrogetti – agenzia per lo sviluppo locale e ha fondato l'associazione "Il Cantiere delle Idee", un laboratorio culturale finalizzato ad approfondire le tematiche di interesse generale dove confrontare idee, elaborare soluzioni per le città di San Severo.