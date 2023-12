A Salussola un Concerto d'Avvento con musiche di Corelli, Bach, Mozart e Sarasate

L’A.V.P.S. Odv - Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese per il Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra e la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Salussola sono lieti di invitarvi per il Concerto d’Avvento, sabato 9 dicembre alle 16.30. Il programma comprende musiche di Corelli, di Bach, di Mozart, di Sarasate. Il concerto si svolgerà a Salussola (monte) nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Il programma comprende musiche di Corelli, di Bach, di Mozart, di Sarasate. L’esecuzione sarà del Gruppo Orchestrale Ensemble ArchiVivi del Conservatorio di Torino. Tale gruppo nasce con l'intento di portare musica dal vivo e di qualità, attraverso la freschezza dei giovani talenti. È attivo dal 2013 intorno alla classe di violino di Enrico Groppo, insegnante presso il conservatorio 'G.Verdi' di Torino.

Il maestro concertore sarà Enrico Groppo, violinista e violista, ha studiato a Milano con Armando Burattin, a Roma con Pina Carmirelli e a Salisburgo con Sándor Végh. Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali come violinista ed in quartetto, nonché di numerosi concorsi orchestrali, ha avuto una intensa esperienza in orchestra, 1979-85 Teatro alla Scala, quindi come spalla nelle orchestre Haydn di Bolzano, Rai di Milano e in vari gruppi cameristici.

Si è sempre occupato di prassi esecutiva su strumenti antichi e di metodologia dell’insegnamento attraverso lo studio delle fonti originali su trattati e metodi a partire dal primo ‘600. Dal 1985 docente di Violino nei Conservatori italiani, dal 2012 presso il Conservatorio ‘G.Verdi’ di Torino.