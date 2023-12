Mottalciata, fumo invade l'abitazione: perdono la vita due cani

Allarme a Mottalciata per un principio d'incendio che ha fortemente preoccupato i residenti della zona. Il fatto è accaduto poco dopo le 19 di oggi, 3 dicembre.

Tutto sarebbe partito dal malfunzionamento di una stufa che, in breve tempo, avrebbe invaso di fumo l'intero alloggio. All'interno, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero stati presenti due cani che, a causa delle esalazioni, avrebbero perso la vita.

A nulla, infatti, sarebbero valsi i tentativi di soccorso per salvarli. Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato per la messa in sicurezza.