Dopo il lancio perde quota con il parapendio e precipita su una pietraia: paura in alta Valle Elvo

Avrebbe riportato gravi lesioni agli arti inferiori l'uomo di 38 anni che, nel primo pomeriggio di oggi, 3 dicembre, è rimasto ferito dopo il lancio con il parapendio. È successo in alta Valle Elvo, a due passi dal Rifugio Coda.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto appena decollato: forse, una vela non si sarebbe aperta nel modo corretto. A causa di ciò, il pilota avrebbe perso quota ed è precipitato su una pietraia piuttosto ruvida a 70/80 metri sotto il Coda. L'impatto è stato violento e una gamba sarebbe rimasta incastrata tra le pietre.

L'allarme è stato lanciato dai suoi compagni di comitiva intorno alle 14.30. Sul posto si è portato l'elisoccorso che, in breve tempo, ha soccorso l'infortunato, residente nel Biellese, poi trasportato al Cto di Torino. Tuttora è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

In seguito, il mezzo aereo ha fatto tappa a Sordevolo per il recupero degli altri membri del gruppo. Nel frattempo, si erano attivate anche le unità di terra del Soccorso Alpino di Biella.