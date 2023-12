Vigili del Fuoco in azione anche a Crevacuore. L'allarme è stato lanciato dopo le 19 di oggi, 3 dicembre, per un incidente autonomo. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto sarebbe finita contro una tubatura del gas.

Fortunatamente non ci sarebbe stata alcuna perdita. Sul posto, oltre alle squadre di Ponzone per la messa in sicurezza, anche i tecnici preposti e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.