Cavaglià, intossicati dal monossido di carbonio: uomo grave in ospedale, due donne in codice arancione

Aggiornamento ore 11

Sono stati trasportati ieri sera all'Ospedale degli Infermi di Ponderano i tre membri della famiglia, rimasti intossicati dal monossido di carbonio. Si tratta di una 36enne e dei suoi genitori di 73 e 69 anni. Il fatto è avvenuto poco prima delle 23, a Cavaglià.

Stando alle informazioni raccolte, le due donne sarebbero state ricoverate in codice arancione; l'uomo, invece, in codice rosso. Molto probabilmente verranno trasferiti nel vicino Novarese per essere sottoposti ai trattamenti della camera iperbarica. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, al 118 e al sindaco Mosè Brizi, anche i Vigili del Fuoco, col nucleo NBCR, per gli accertamenti del caso. Sembra, infatti, che sia avvenuta una perdita dallo scarico della caldaia a metano. Al momento, l'abitazione è stata posta sotto sequestro.

Il fatto

