Open Day della scuola domani, lunedì 4 dicembre, a Castelletto Cervo.

Dalle 16.30 alle 18.30, presso la scuola primaria (in via XXV aprile 80), l’incontro sarà l'occasione per conoscere strutture, personale, servizi, didattica e progetti formativi offerti delle scuole primaria e infanzia.