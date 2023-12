Caffè del Benessere a Biella, nuovo appuntamento all'orizzonte

Martedì 5 dicembre, dalle 15 alle 17, ci sarà un Caffè del Benessere presso il Salone Maria Bonino dell'Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano, a Biella, dietro le Poste Centrali.

In questa occasione i Volontari dell'Oratorio collaborano con l'Associazione ANZITUTTO per la sua organizzazione. Da quest'anno i Caffè del Benessere fanno parte del progetto "AccompagnaMenti" finanziato dalla Fondazione CRB e che ha come capofila AMA Biella con il quale si intende dar vita ad un innovativo approccio all'assistenza domiciliare alle persone con demenza.

Relatore sarà il dr. Carlo Peruselli Medico delle Cure Palliative che tratterà di "Le questioni aperte per le cure alla fine della vita". Al termine della relazione il tradizionale caffè (e non solo) offerto dai Volontari dell'Oratorio.