Casapinta: C'è aria di Natale con i mercatini di prodotti locali

Che bella sorpresa, oggi 2 dicembre, a Casapinta che si è svegliata immersa nell'atmosfera natalizia che le luci, il mercatino di prodotti locali e il profumo di vin brulè hanno diffuso in tutto il paese.

Il lavoro dei volontari e del gruppo Alpini è stato premiato dall'affluenza delle persone che, all'ingresso del paese, si sono fermate ed hanno apprezzato l'iniziativa. Impossibile non essere coinvolti e travolti nell'allegria che questo gruppo di infaticabili sanno portare in ogni evento organizzato. "Questa è la prima edizione, ridotta, ed è stata una prova, ma visto il successo il prossimo anno sarà ripetuta con un numero maggiore di espositori - ci raccontano i volontari - e ripeteremo anche la tradizione del presepe vivente della notte di Natale, interrotta negli anni della pandemia"

A fine giornata è quasi un peccato dover tornare a casa, lasciare la piacevole compagnia di chi anima sempre il paese con iniziative che riscuotono ogni volta successo e che, cosa più importante, servono per creare aggregazione, per fare da collante tra le diverse generazioni che popolano il paese, per far sentire meno solo chi a casa non ha nessuno. E' il vantaggio del vivere in una piccola comunità come questa, dove si possono riscoprire le cose semplici, dove ci si può divertire con piccole cose dal grande valore.

E non finisce qui: Sabato 16 dicembre per "Natale in coro", nella Chiesa di San Lorenzo si esibiranno la Corale di Casapinta, il coro di voci bianche "Voci in musica" dell'Istituto Comprensivo di Andorno Micca, il coro SPE di Cossato e il coro L'Eco di Varallo. Una nuova occasione per conoscere Casapinta e l'energia dei suoi abitanti.