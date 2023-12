Pallavolo, terzo derby e terza vittoria per la Tecno Impianti U16

Le ragazze occhieppesi vincono l'ultima partita del girone di andata 3 a 0 contro le pari età del Gaglianico nonostante una prestazione sotto tono delle ragazze di coach Scarpulla.

Le bianco/rosse scendono in campo con Faraci in regia opposta a Esposito, Romeo e Benini laterali, Barengo e Romersa centrali, libero Franco. In attesa delle partite di domani del girone D la formazione occhieppese, con una partita in più, è prima a parimerito insieme all S2M con 18 punti e a più 6 dalla formazione dei Koala.

Gaglianico - Tecno Impianti Occhieppese 0-3

Parziali: 18-25 18-25 21-25

Tabellino: Benini 4, Faraci 6 , Romeo 10, Barengo 5, Romersa 9, Esposito 7 , Lampo 4, Zampieri 2 , Tormena 0 , Buzzi ne , Franco L1