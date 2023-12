Fratelli d’Italia, Franceschini riconfermato segretario provinciale FOTO

Arriverà in serata la riconferma ufficiale di Cristiano Franceschini a segretario provinciale di Fratelli d’Italia, in Congresso oggi, sabato 2 dicembre, a Cascina Era di Sandigliano.

Franceschini è l’unico candidato alla carica: “Ho lavorato con buon profitto in questi quattro anni e questa candidatura unitaria significa che dirigenti e militanti del partito hanno riconosciuto il mio lavoro. Voglio proseguire migliorando con l’obiettivo di aprire nuovi circoli territoriali nella nostra provincia in modo che tutti i tesserati diano il loro contributo”.

Andrea Delmastro Delle Vedove ed Elena Chiorino, rispettivamente sottosegretario alla Giustizia del Governo Meloni ed assessore in Regione Piemonte, esprimono soddisfazione per la conferma di Franceschini.

“Confermiamo Franceschini con un congresso unitario. – dice Delmastro – Questo testimonia che la nostra classe dirigente si ritrova attorno alla sua guida, perché ci ha condotto ad essere il primo partito a Biella e ad aumentare gli iscritti e gli amministratori. E testimonia la consapevolezza dell’importanza delle partite che ci attendono, ossia elezioni comunali a Biella, regionali ed europee con l’obiettivo di realizzare un filotto di governo europeo, nazionale, regionale e cittadino”.

“Confermiamo convintamente Franceschini - dichiara Chiorino - che ha traghettano con grande capacità il partito nel momento della crescita, realizzando importanti percentuali sul territorio, ed aumentando consiglieri comunali, sindaci, ed iscritti. Le prossime sfide sono importanti con tanti comuni del Biellese che vanno al voto, le regionali e le europee. Per questo oggi siamo in convegno per fare il punto su un partito che è passato dal 2 al 30%, ed avendo sempre una certezza. Fratelli d’Italia fa quello che dice: non ci sarà mai un campagna elettorale in cui diremo cose che non faremo una volta eletti”.

A presiedere il Congresso, l’Onorevole Alice Buonguerrieri, componente della Commissione Giustizia a Montecitorio. "E un onore presiedere il Congresso FDI di Biella. – afferma Buonguerrieri - E’ un piacere vedere una realtà coesa e un congresso unitario con un’unica candidatura, segno di unità d’intenti e buon lavoro fatto, che si è tradotto in un exploit del partito che qui ha raggiunto percentuali importanti attestandosi tra le più alte del Nord Italia e la più alta in Piemonte. Dico bravi a dirigenti e militanti che hanno consentito di crescere esponenzialmente sul territorio. Credo che questi risultati miglioreranno ancora perché ho visto entusiasmo e voglia di fare”.