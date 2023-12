A Gaglianico una festa per celebrare il volontariato, in occasione della giornata internazionale.

In occasione della Giornata internazionale del volontariato del 5 Dicembre 2023, il Comune di Gaglianico organizza una festa per celebrare coloro che ogni giorno si impegnano per rendere il mondo un posto migliore. I volontari sono persone che dedicano il loro tempo e le loro energie al bene comune, senza chiedere nulla in cambio. Il loro lavoro è fondamentale per la nostra comunità, in quanto contribuisce a migliorare la vita di chi ha bisogno.

La festa del volontariato è un'occasione per ringraziare le persone coinvolte e per mostrare a tutti che sono una risorsa preziosa per la nostra società e che ognuno può dare il proprio contributo. In questa occasione il Comune di Gaglianico intende esprimere un ringraziamento speciale alle associazioni del territorio per l'impegno a portare avanti le iniziative, che contribuiscono al benessere dei cittadini.

"Le associazioni sono un prezioso patrimonio del nostro Comune, svolgendo un ruolo fondamentale nella promozione di attività culturali, sociali e sportive - dichiara il Sindaco Paolo Maggia - Offrono servizi e opportunità di aggregazione che arricchiscono la vita di tutti noi. Le associazioni sono un presidio fondamentale per la nostra comunità - aggiunge Maggia - Siamo impegnati a lavorare insieme per rafforzare la collaborazione per costruire una comunità sempre più viva e partecipata, per rendere i cittadini felici e soddisfatti".

In particolare, il Comune di Gaglianico ringrazia le associazioni che si occupano di:

Assistenza sociale e inclusione: le associazioni che operano nel campo dell'assistenza sociale e dell'inclusione sociale svolgono un ruolo fondamentale per aiutare le persone in difficoltà, garantendo loro supporto, sostegno e accompagnamento.

Educazione e cultura: le associazioni che si occupano di educazione e cultura offrono occasioni di crescita e formazione per i cittadini di tutte le età, promuovendo la conoscenza, l'arte e la cultura.

Sport e tempo libero : le associazioni che si occupano di sport e tempo libero favoriscono la pratica sportiva e la socializzazione, contribuendo a migliorare la salute e il benessere dei cittadini.

Il Comune di Gaglianico invita tutti i cittadini a partecipare alle attività delle associazioni del territorio, per conoscere e apprezzare il loro prezioso lavoro. Le associazioni sono un punto di riferimento importante per la vita della comunità, contribuendo a creare un tessuto sociale forte e coeso.