Dal Nord Ovest - Capriolo corre nel traffico del centro, portato in salvo e liberato in collina

Venerdì 1 dicembre gli agenti del Nucleo faunistico della Polizia locale della Città metropolitana di Torino sono stati impegnati in un delicato intervento.

Quattro agenti hanno catturato una femmina di capriolo che, dopo aver attraversato il centro urbano di Settimo Torinese, scampando al pericolo di essere investita dagli autoveicoli in transito, si era rifugiata all'interno del parco Nilde Iotti in via della Repubblica. Il capriolo era in buone condizioni di salute è stato poi liberato in un’area idonea sulla collina torinese.