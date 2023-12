Due uomini investiti da auto a Biella e Portula, uno finisce in ospedale in codice giallo

Due uomini investiti a Biella e Portula, uno in ospedale in codice giallo (foto di repertorio)

Doppio investimento pedonale nel Biellese. È successo nella giornata di ieri, 1° dicembre: il primo sinistro è avvenuto a Portula, in alta Valsessera, dove un 68enne di Valdilana è stato travolto da un'auto.

Nell'impatto avrebbe riportato una ferita alla testa. L'uomo è stato subito trasportato al Pronto Soccorso dal 118 in codice giallo. Ne avrà per una quindicina di giorni.

In serata, intorno alle 21, in via Torino, a Biella, un 80enne è rimasto lievemente ferito alla bocca dopo l'urto con una Jeep, condotta da un 49enne di Biella. Su entrambi gli episodi i Carabinieri hanno proceduto alla raccolta dei rilievi.