Uno stage stellare: gli studenti biellesi studiano i raggi cosmici.

Si è concluso con la partecipazione all' I.C.D. International Cosmici Day, indetto dai laboratori di Desy (Germania), lo stage sui raggi cosmici realizzato dall'UBA, Unione Biellese Astrofili, per assegnare un premio intitolato al suo Direttore Scientifico Daniele Pigato prematuramente scomparso ad inizio anno.

Lo stage, nonostante le difficoltà che presentava per studenti di 4a e 5a superiore è stato impostato come ricerca sperimentale di stampo post-dottorato dai due docenti Andrea Frassa', ricercatore presso l'Università di Torino, e Alessio Guglielminotti Canun, in corso di dottorato. Il progetto ha riscosso un lusinghiero successo con la partecipazione di 15 stagisti provenienti dall’ITIS Q. Sella, dal Liceo Scientifico A. Avogadro e dall'Istituto Commerciale E. Bona, con una significativa presenza femminile del 20%.

Nelle foto, i due gruppi di stagisti che si sono alternati nella ricerca presso l' O.A.Bi . Osservatorio Astronomico e Astrofisico Biellese di Casina San Clemente in Occhieppo Inferiore, con i docenti.

Ora dovranno elaborare e redigere una tesina sull'esperienza scientifica e di laboratorio e alla migliore verrà assegnato il "Premio Daniele Pigato" nell'evento che si terrà sabato 13 Gennaio 2024, alle ore 17:30, presso l'Osservatorio, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Occhieppo Inferiore e di Ponderano e del Presidente della Provincia di Biella, che hanno patrocinato l'evento. Il premio verrà conferito dalle mani dei genitori di Daniele.