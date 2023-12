“UNIDEE Open Studio”, a Cittadellarte il programma di residenze artistiche: gli artisti presenti.

Martedì 5 Dicembre 2023, alle ore 17, ci sarà UNIDEE OPEN STUDIO, la presentazione pubblica degli artisti e curatori ospitati a UNIDEE residency programs, il programma di residenze artistiche di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto che da più di ventiquattro anni accoglie artisti e ricercatori internazionali per trascorrere periodi di ricerca a Biella.

In occasione dell’evento inaugureremo un nuovo spazio dedicato agli studi per le residenze, UNIDEE Space, che si trova vicino al ponte tra via Cernaia e via Serralunga.

Ciascuno degli otto artisti, curatrici e ricercatrici, ha sviluppato la propria ricerca durante la permanenza a Biella per un periodo variabile tra le due settimane e i due mesi grazie ad una serie di partner internazionali, confrontandosi con altri ricercatori e artisti, visitando il territorio e approfondendo la scena artistica italiana contemporanea.

Hiba G. Isleem, artista palestinese ospitata in residenza grazie alla partnership ventennale con l’Istituzione palestinese A.M. Qattan Foundation, presenterà il suo progetto Maata, un’installazione video realizzata con la tecnica di animazione in stop motion, in cui l’artista esplora la metafora del viaggio e le continue sfide che incontra nei suoi spostamenti quotidiani.

L’artista indiana Irtiza Malik, originaria del Kashmir, è stata selezionata per la residenza in collaborazione con l’importante fondazione indiana Inlaks Shivdasani Foundation, e durante l’evento introdurrà il suo progetto Doota paani / As water drowned, parte del suo progetto a lungo termine Shifting lands, che mappa i fenomeni naturali inspiegabili dei siti scomparsi ed emergenti nelle regioni in conflitto. Attraverso un’installazione l’artista esplora i paesaggi terrestri e acquatici, sia immaginari sia letterali, di una regione occupata e colonizzata.

Grazie al progetto Nouveau Grand Tour, sostenuto da Institut Français Italia, UNIDEE ha ospitato per sette settimane un’artistǝ e un collettivo francesi. Tamara Lang presenta il suo progetto La Part de l'Ourse (La Parte dell'Orsa), un album illustrato a cui lavora attraverso testi e disegni. Durante l’OPEN STUDIO Tamara attiverà i frammenti e i materiali di ricerca attraverso una performance di teatro d’ombre. Elie Bouisson e Park Chae Biole, che lavorano insieme come collettivo interdisciplinare, presentano la loro sperimentazione sulle pratiche corporee di abitazione dello spazio.

All’interno del progetto Culture of Solidarity Studio Program - For Your Freedom and Ours, UNIDEE ospita per la durata di sei mesi a partire da Settembre 2023, una curatrice e un’artista visiva di nazionalità Ucraina, grazie al sostegno speciale della Fondazione Compagnia di San Paolo. UNIDEE OPEN STUDIO è l’occasione per conoscere il lavoro in itinere di entrambe.

Anna Kryvenko, artista visiva e filmmaker, sviluppa una ricerca sul concetto geopolitico di Europa, a partire dal suo centro e i suoi confini geografici come luoghi ipotetici, riflettendo sulle dinamiche coloniali delle narrazioni dell’Europa, delle rappresentazioni culturali e delle costruzioni delle identità globali. Inoltre, Anna presenta la sua ricerca video in continua evoluzione sul tema complesso dell'empatia all'interno del regno dei social media e delle notizie.

Maria Lanko, curatrice con base a Kyiv e attiva internazionalmente, esplora attraverso la narrazione e la pratica d’archivio della propria esperienza personale (immagini, video, screenshot, messaggi e altre tracce digitali) cosa significa il lavoro di curatela in tempo di guerra.

Infine, Nina Vurdelja, artista e ricercatrice basata in Finlandia, presenta in occasione dell’OPEN STUDIO il progetto che ha sviluppato a Paphos (Cipro) e a Biella, grazie alla collaborazione con l’hub creativo di Paphos Kimonos Art Center. La sua ricerca si concentra sulla relazione del corpo umano con il paesaggio in trasformazione e le relazioni incarnate con l’ambiente e gli esseri non umani.

Si ringraziano i partner per le residenze UNIDEE di ricerca: A.M. Qattan Foundation (Palestina), Fondazione Compagnia di San Paolo, Inlaks Shivdasani Foundation (India), Institut Français Italia, Kimonos Art Center (Cipro).

UNIDEE Residency Programs comprende i diversi programmi di residenza di Cittadellarte. Sono programmi aperti ad artisti, professionisti e istituzioni di tutto il mondo che risiedono per un periodo di tempo a Cittadellarte. Il programma intende fornire degli strumenti ad "artivatori" - ossia soggetti che lavorano al confine tra pratiche artistiche, processi di cambiamento sociale e collaborazioni con comunità esterne al mondo dell'arte - intrecciando momenti di ricerca interdisciplinare, scambio di conoscenze e attività pratiche.

Partners: Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, CRT Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, illycaffè S.p.A., Fondazione Zegna, Creative Europe.

Cittadellarte è un nuovo modello di istituzione artistica e culturale che pone l’arte in diretta interazione con i diversi settori della società. Un luogo in cui convergono idee e progetti che coniugano creatività e imprenditorialità, formazione e produzione, ecologia e architettura, politica e spiritualità. Un organismo poliedrico e poliformico inteso a produrre civiltà, attivando un cambiamento sociale responsabile necessario ed urgente a livello locale e globale. Cittadellarte è la sede originaria del progetto del Terzo Paradiso; il luogo dove fare esperienza di un modo di vivere fondato sulla visione del Terzo Paradiso.

Di seguito l’elenco degli artisti presenti:

Hiba G. Isleem (PS)

Irtiza Malik (IND)

Tamara Lang (FR)

Elie Bouisson and Park Chae Biole (FR)

Anna Kryvenko (UA)

Maria Lanko (UA)

Nina Vurdelja (HR/FI)