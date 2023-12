“Tombolone di Natale” al Circolo “Su Nuraghe”.

Come in antiche veglie attorno al focolare domestico, la grande famiglia dei Sardi di Biella si riunirà per trascorrere una serata serena in amicizia e compagnia davanti alle cartelle personalizzate per il “tombolone di Natale”: armati di penna per segnare i numeri che, via via, verranno estratti.

In palio centinaia di premi offerti dai soci, donati per essere ridistribuiti tra i partecipanti, associandoli ad “ambi, terne, quaterne e cinquine”.

Fin dall’antichità, lo scambio di regali caratterizza questo periodo dell’anno in modo sempre coinvolgente ed esteso ben oltre l’ambito strettamente familiare. Tradizione che, a Su Nuraghe, viene riproposta con spontaneità; reciprocità solidale, attesa e preparata attraverso l’offerta materiale di doni.