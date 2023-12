BonTonTeen, quando dare del "tu", è semplicemente maleducazione

Che strano mondo siamo, passiamo da un estremo all'altro senza riconoscere il limite ove fermarsi per ottenere equilibrio, questo è ciò che sta accadendo anche per l'utilizzo del "tu", siamo passati dal lei e dal voi utilizzato anche in famiglia, al tu abusato. Mi si verrà a dire che è un linguaggio più semplice e che serve ad accorciare le distanze, sarà, per me è solo maleducazione, inoltre utilizzare uno stile di approccio generalizzato finisce per rendere tutto e tutti grigi, senza sfumature e anche senza ruoli sociali. Allora vediamo, grazie al bon ton, di mettere qualche paletto.

Il "tu" é dedicato a: pari età, pari grado e ovviamente alle persone con cui abbiamo confidenza, il "lei" a tutte le altre relazioni, semplice. Questo significa che non mi attendo di entrare in un punto vendita e sentirmi dire ciao da una ragazzina poco più che ventenne, é irritante e potrebbe, questo brutto inizio, compromettere la vendita, quindi non è utile per nessuno. Per passare al "tu" c'è sempre tempo, aspettiamo che sia la persona più "grande" di noi, o con un ruolo importante ad invitarci a maggiore familiarità.

Insegniamo ai nostri bambini a dare del "lei", facciamo un passo indietro rispetto alla modernità, in fondo il dare del "tu" a maestri prima e professori poi, non mi pare abbia portato un gran risultato.

Come sempre il bon ton è pratica di buon senso e rispetto. Forse siamo in po' antichi? Può essere, ma ci piace così.