Biella, legami oltre le differenze: nasce la Banca del Tempo sociale.

Nasce in Provincia di Biella il progetto Banca del Tempo Sociale - Legami Oltre le Differenze.

Il progetto finanziato dalla Provincia di Biella con i fondi della Regione Piemonte e dall’associazione “I Bambini delle Fate” (Impresa sociale che sostiene percorsi di inclusione sociale per autismo e disabilità), insieme a imprenditori e imprenditrici del territorio e coordinato dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà Domus Laetitiae con la collaborazione delle associazioni A.gen.da., ANGSA e la cooperativa Big Picture Learning, intende promuovere, favorire e incentivare momenti di inclusione sociale, scolastica e socializzazione tra ragazze/i con disabilità e fragilità e i propri coetanei.

Il progetto coinvolgerà 84 studenti, di cui 14 con disabilità, frequentanti le classi terza, quarta e quinta di tutti gli istituti superiori della provincia di Biella. Inoltre saranno coinvolti nel progetto 10 ragazze/i con disabilità che hanno già concluso il proprio percorso scolastico.

I partecipanti, suddivisi in gruppi formati da 4 ragazze/i, di cui uno con disabilità, svolgeranno in autonomia attività e uscite assieme in orario extrascolastico per 2 ore settimanali, supportati dalla figura di un educatrice/tutor che li aiuterà nella pianificazione e organizzazione degli incontri e nella gestione delle spese che verranno interamente rimborsate. L’attività del gruppo sarà oggetto di costante monitoraggio.

Il Progetto è articolato in due azioni:

Azione 1, curata e finanziata dalla Provincia di Biella, la cui durata è da ottobre 2023 - luglio2024, coinvolgendo 54 studenti delle classi terze.

Azione 2, “Banca del Tempo Sociale” finanziata dell’associazione I Bambini delle Fate che ha una durata annuale a partire da ottobre 2023 e che coinvolgerà gli 30 studenti delle classi quarta e quinta e 10 ragazzi con disabilità che hanno finito il percorso scolastico del territorio di Biella.

La partecipazione al progetto garantirà a ciascun partecipante, il riconoscimento dei crediti formativi in base alle disposizioni di ciascun istituto e un sostegno finalizzato alla crescita personale del valore di 250 € (per esempio un buono acquisto libri).