Associazione Nazionale di Polizia: Calorosa accoglienza per i soci al pranzo sociale - Foto Ciccarelli per newsbiella.it

I soci dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Biella si sono trovati a Sordevolo per il tradizionale pranzo sociale, oggi 2 dicembre, insieme a sostenitori e simpatizzanti.

I dirigenti dell'Associazione, accoglienti e generosi, anche in questa consueta occasione che serve per incontrarsi, scambiarsi le esperienze tra chi è in servizio attivo e chi è in quiescenza, hanno mostrato tutto l'orgoglio dell'appartenenza perché un poliziotto non smette mai di esserlo.

Il Consigliere regionale Michele Mosca ha portato i suoi saluti ai presenti: "La collaborazione con la Questura di Biella è quotidiana e anche la collaborazione con voi è importante perché siete una presenza forte sul territorio con i servizi di volontariato che fate. Noi siamo sempre dalla parte delle Forze dell'Ordine che quotidianamente ci danno sicurezza affrontando quotidianamente i rischi che l'attività comporta"

Il Vicario del Questore, la Dott.ssa Teresa Romeo, ha salutato i presenti preannunciando il suo trasferimento: "Sono stata a Biella solo un anno, ma per me Biella è casa e mi spiace lasciarla. Mi avvicinerò alla famiglia ma porterò Biella nel cuore"

Una realtà importante sul territorio, quella dell'A.P.S., animata da un direttivo sempre in azione per promuovere attività culturali, associative e di volontariato e una vitalità e un peso che attraggono trasmettendo serietà, affidabilità e concretezza d'intenti.

L'appuntamento è terminato con l'omaggio floreale alle signore, gli auguri di Natale e un arrivederci al prossimo appuntamento conviviale sicuramente bene organizzato come questo.