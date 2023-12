A Valle Mosso Open Day unitario delle scuole

Domenica 17 dicembre, in vista delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2024/2025, la scuola di Valle Mosso/Crocemosso apre le proprie porte per consentire alle famiglie interessate di conoscerla meglio in termini di proposte e offerte scolastiche ed extrascolastiche.

Quest’anno l’Open Day di Valle Mosso avrà però una nuova veste: tutte le scuole del plesso, a seguito dei lavori di adeguamento sismico che stanno interessando gli edifici scolastici, hanno colto l’opportunità, grazie alla disponibilità dell’Associazione Amici del Parco Reda, di utilizzare uno spazio comune per farsi conoscere. Gli insegnanti dei vari ordini, sfruttando la vicinanza delle scuole al Parco, negli ultimi anni lo hanno riscoperto come aula didattica all’aperto, risorsa fondamentale per la strutturazione di una didattica innovativa e attiva, in grado di abbracciare obiettivi disciplinari ed educativi trasversali, anche in accordo con l’Agenda 2030.

Le scuole dell’Infanzia e Primaria di Valle Mosso/Crocemosso e la scuola Secondaria di Valle Mosso vi aspettano quindi, all’interno dell’evento “Babbo Natale in Valle”, che si terrà domenica 17 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 al Parco Reda. In questa occasione saranno presentate, attraverso esperienze laboratoriali e ludiche, le offerte formative, incentrate sul giusto equilibrio tra attività in classe e all’aperto, su apprendimento attivo, inclusione, collaborazione e partecipazione alla vita del territorio.

Mediante progetti disciplinari, multidisciplinari e trasversali, infatti, si intende promuovere, in un’ottica di continuità e condivisione di intenti, il ben-essere di bambini e ragazzi e la loro crescita personale, ponendo sempre gli alunni al centro del processo progettuale e formativo. Obiettivo comune è quello di donare loro preparazione e strumenti adeguati ad affrontare, con consapevolezza, competenza e serenità, tutte le fasi del loro percorso scolastico.

In caso di pioggia battente, e del conseguente annullamento dell’evento “Babbo Natale in Valle”, l'open - day delle scuole si svolgerà ugualmente presso i locali scolastici in via scuole 8 - Valle Mosso (Valdilana) sempre il 17 dicembre dalle 14.00 alle 17.00.

L’eventuale variazione verrà tempestivamente comunicata dalle scuole via social e ai rappresentanti delle classi/sezioni in uscita di ogni grado.

Bambini, ragazzi e insegnanti vi aspettano numerosi, per presentarsi e presentare le loro realtà scolastiche.