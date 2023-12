A Biella il foliage urbano: il fascino dell’autunno nel cuore della città, FOTO

L’arrivo tardivo dell’autunno ci permette, ancora oggi, di poter godere delle chiome variopinte. “Obiettivo Sabato”, il gruppo fotografico biellese, si è cimentato in una sessione di scatti per immortalare l’incredibile fascino del foliage, fruibile non solo nelle vallate boschive, ma anche nel cuore cittadino di Biella.

Il calore delle foglie imbrunite, gialle e rosse, alimenta lo spirito natalizio e grazie alla prima nevicata, l’atmosfera diventa magica. Il teatro naturale della metamorfosi, del variare delle giornate e del mutare delle stagioni, non è un’esclusiva di boschi e campagne, ma un’occasione per chiunque decida di sfruttarla.

I numerosi parchi e gli anfratti verdeggianti, si trasformano in cornici colorate, mentre il grigiore di cemento e acciaio esalta la natura in tutti i suoi aspetti.

La natura ci invita dunque a cogliere questa opportunità.